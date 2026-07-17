De madrugada y con bebidas calientes: así trabajan los vendedores de los parques de Santa Tecla

En el Parque San Martín, en Santa Tecla, La Libertad, los primeros rayos del día llegan acompañados del aroma de café y otras bebidas calientes que comerciantes ofrecen a quienes transitan por la zona.

Entre ellos está Yaneth Castillo, quien inicia su jornada desde las 2 de la mañana para preparar los productos que venderá durante el día. Ella viaja desde Lourdes, Colón, y cerca de las 4 de la mañana ya se encuentra instalada con su carrito.

Algunos comerciantes trabajan por temporadas, mientras que otros permanecen durante años en espacios autorizados por la alcaldía municipal. Para muchos, esta actividad representa una fuente de sustento familiar.