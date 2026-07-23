Danna Paola exige alto al odio tras amenazas de muerte a Belinda en redes

La cantante Danna Paola alzó la voz para pedir un alto a los ataques en redes sociales luego de que Belinda revelara que recibió insultos y amenazas de muerte tras compartir un video en TikTok con un audio viral que usuarios interpretaron como una indirecta hacia Kenia Os.

Aunque Belinda aseguró que solo seguía una tendencia de la plataforma y eliminó la publicación para frenar la polémica, las comparaciones entre ambas artistas desataron una ola de comentarios negativos que escalaron hasta amenazas.

Danna Paola expresó que es momento de detener el odio y recordó que todas las artistas merecen respeto, un mensaje que fue aplaudido por miles de usuarios que consideran que las diferencias entre fandoms no deben convertirse en ataques personales.