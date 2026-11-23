El teniente Cristian Daniel Santos Palacios, de 30 años, recibió el último adiós de sus familiares y amigos tras fallecer durante una misión militar en Haití. Sus restos fueron trasladados y sepultados en el cantón Valle Nuevo, de donde era originario.

Su primo, Rigoberto Hernández Palacios, lo recordó como una persona amable, responsable y alegre.

Santos Palacios formaba parte del contingente de la Fuerza Armada desplegado en Haití para participar en las labores de búsqueda y recuperación de cuatro aerotécnicos desaparecidos.

Durante las operaciones en un campamento, la detonación de un material explosivo alcanzó a cuatro militares salvadoreños: tres fallecieron y uno resultó lesionado.