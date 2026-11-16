Daddy Yankee y Bizarrap vuelven a unir sus talentos con el lanzamiento del videoclip oficial de «Pa’ Que Llorar». La canción forma parte de «La Postal», el más reciente álbum del puertorriqueño.

La propuesta musical recuerda la época dorada del género urbano. El video incorpora una estética retro, colores llamativos y referencias a los primeros años de internet, incluidos elementos que evocan la época del messenger.

El estreno llega después de que ambos artistas fueran reconocidos en los Latin Grammy con el premio a Mejor Canción Urbana por su colaboración en la sesión número 66 de Bizarrap.

Con esta nueva entrega, demuestran que la unión de dos generaciones puede convertirse en una celebración en la historia del reggaetón.