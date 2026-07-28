Daddy Yankee se convierte en abuelo tras el nacimiento de Eira del Mar

El cantante Daddy Yankee se convirtió en abuelo por primera vez luego que su hija Jesaaelys Ayala González anunciara el nacimiento de su primera hija, Eira del Mar, quien nació el 22 de julio de 2026, aunque la noticia fue compartida públicamente en días recientes.

El nacimiento marca un momento especial para el artista, quien en los últimos años ha priorizado su vida familiar y su faceta espiritual tras alejarse de los escenarios.

La llegada de su primera nieta ocurre en medio del distanciamiento público entre Daddy Yankee y su hija, derivado de conflictos familiares y legales tras el divorcio del cantante.