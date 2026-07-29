Culmina capacitación de personas con discapacidad impartido por Cruz Roja

Flor González es una persona con discapacidad visual, quien, junto a otras 22 personas, finalizó un taller de ocho jornadas impartido por Cruz Roja Salvadoreña, sobre masajes terapéuticos, asegura que está lista para poner en práctica lo aprendido.
La mayoría de los asistentes ya se dedica a los masajes, la formación incluyó cursos sobre habilidades blandas, elaboración de productos de limpieza y lociones, informática adaptada, entre otras áreas orientadas a fortalecer la inclusión y la empleabilidad.
Esta iniciativa comenzó hace 20 años y, desde entonces, ha beneficiado a 1,302 personas en todo el país y fue financiado por Cruz Roja española y la Fundación Once.