Cuidados para mejorar la calidad de vida al envejecer

Al menos 1,521 personas en El Salvador han superado los 100 años de vida, según el último censo de población y vivienda, una cifra que refleja el envejecimiento de la población, pero abre un debate sobre los factores que influyen a que menos personas lleguen a esa edad. Algunos lo relacionan con malos hábitos, estrés y el ritmo acelerado de la vida actual.

El envejecimiento no solo está vinculado a los cambios físico, también interviene el bienestar psicológico y emocional de las personas, la ansiedad, el desánimo y la falta de motivación pueden afectar para mantener la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, especialistas mencionan que actualmente están observando que cada vez más jóvenes se están interesando en cuidar tanto la salud física como mental, priorizando actividades, mejor alimentación y un equilibrio emocional.

Y es que mantener un estilo de vida equilibrado en salud, alimentación y actividades físicas, además de atender la salud mental, son factores importantes para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida durante el envejecimiento.