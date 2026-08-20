Cuidados paliativos en El Salvador

Ella es Guadalupe, quien hace unos meses perdió a su esposo debido a una enfermedad que derivó en complicaciones, Jorge Ernesto estuvo casi un año con cuidados paliativos, esto es una atención médica especializada para personas con padecimientos que ya no tienen cura, la meta es calmar el dolor y brindar acompañamiento psicológico.

Guadalupe y sus hijos se entregan por completo al cuidado de ser amado, jornadas completas y extenuantes donde aseguran que la ayuda que brindo la institución la preparó ante cualquier situación.

Como ella, el caso de Roberto quien estuvo con su esposa Zoila por siete meses luchando a su lado contra un tumor. Asegura que recibía visitas a su vivienda cada 15 días, les brindaban un seguimiento donde debían ir actualizando los datos y medicamentos dispensados. Según la evolución o si había poco o mucho dolor le recetaban dosis exactas.

El Seguro Social brinda este acompañamiento luego de la pandemia de covid 19, a la fecha se contabilizan más de 3,000 casos, en cada uno se analizó la oportunidad de mover pacientes a sus viviendas donde podían estar más tranquilos y programarles visitas regulares para evitar movilizar pacientes críticos hasta los centros de atención médica.

Si se requiere este servicio del Seguro Social, se debe realizar presencialmente en clínicas de atención especializadas del seguro social para tener una referencia medica o llamar al número de contacto seguro 2244-4777 o marcar al número 127 donde será atendido por el seguro social.