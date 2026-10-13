Cuerpos de socorro mantienen preparación constante ante emergencias climáticas

Los cuerpos de socorro de El Salvador mantienen una constante preparación para atender emergencias ante impactos climáticos. Los sistemas de alerta temprana logran reducir hasta un 30% las pérdidas climáticas, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Frente a eventos recurrentes como inundaciones, sequía y sismos, las instituciones de socorro se despliegan de inmediato en todo el territorio. Realizan monitoreos preventivos y, si la necesidad lo requiere, ejecutan evacuaciones con lugares previstos para trasladar a las personas.

Los representantes indicaron que cada elemento designado a una tarea específica ha sido capacitado rigurosamente en esa área. Las capacitaciones abarcan planes invernales, contra terremotos, accidentes y emergencias prehospitalarias.