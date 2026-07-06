Cuba enfrenta apagones que afectan hasta el 67% de la isla por crisis energética

Cuba enfrenta una profunda crisis energética con apagones que afectan simultáneamente hasta el 67% de la isla en horas de mayor demanda.

La Unión Eléctrica reportó que el déficit alcanza 2,050 megavatios, con una demanda máxima de 3,100 megavatios. Diez de las 16 termoeléctricas están fuera de servicio por averías o mantenimiento.

La crisis se agrava por el bloqueo de EE.UU., que limita la importación de combustible, y la obsolescencia de las plantas.

Cuba necesita 100,000 barriles diarios de petróleo, pero solo produce 40,000. Se estima que se requieren entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para reflotar la red.