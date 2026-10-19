Cuatro soldados salvadoreños sufren emboscada en Haití durante regreso a su campamento

Cuatro soldados de la Fuerza Armada de El Salvador fueron víctimas de una emboscada perpetrada por grupos criminales en Haití mientras regresaban a su campamento en un vehículo blindado.

Según la institución militar, los atacantes utilizaron armas de fuego y artefactos explosivos durante el enfrentamiento, lo que provocó que el vehículo se incendiara. Los cuatro militares lograron salir del blindado.

Tras conocer el ataque, la Fuerza Armada desplegó helicópteros para brindar apoyo, lo que provocó la retirada de los criminales. Sin embargo, las aeronaves también fueron atacadas y recibieron impactos de arma de fuego. La institución informó que continúan los trabajos para recuperar a los cuatro soldados.