Cuatro lesionados en incendio en Mejicanos

Las llamas consumieron una vivienda de dos niveles en el pasaje 2 de la colonia El Conacaste en Mejicanos, San Salvador, cuatro personas resultaron con quemaduras; dos de ellas fueron trasladadas al hospital de Zacamil.

Las causas del incendio no habían sido determinadas al momento de la emergencia, sin embargo, el Cuerpo de Bomberos continuará con las investigaciones para establecer su origen.

Un vecino de los afectados relata cómo se percató de que la vivienda comenzaba a incendiarse y cómo se sumó de inmediato a las labores para sofocar las llamas.

En la atención de la emergencia participaron 16 bomberos, junto a elementos de Protección Civil y Cruz Verde salvadoreña, el fuego no se propagó a otras viviendas de la zona.