Cuarenta años de trabajo de Fusal

Casi 1,000 millones de dólares ha invertido la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano en sus 40 años de trabajo en pro de las comunidades más vulnerables en El Salvador. Uno de sus programas está orientado a la primera infancia para impulsar el desarrollo integral de los niños, logrando que un 59% de las comunidades que atienden estén libres de desnutrición.

El desarrollo local es otra de las áreas en las que trabaja Fusal, beneficiando a familias de diferentes comunidades en la última década.

La Fundación Contra la Fibrosis Quística de El Salvador también ha sido beneficiada en los últimos tres años, permitiendo que cientos de niños sean atendidos.

Son más de 600 voluntarios los que trabajan con Fusal, sobre todo en espacios para la primera infancia como los nutripuntos.

En los programas de lectura Fusal logró que el 91% de los niños mejoraran sus competencias en comprensión, fluidez y lectura. Actualmente la fundación atiende directamente a 223 comunidades y beneficia anualmente a más de 100,000 personas; además canalizan cada año más de 32 millones de dólares en donaciones para fortalecer la atención de enfermedades crónicas y servicios de salud.