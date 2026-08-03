¿Cuánto cuesta un día en SívarLand? Familias calculan presupuesto para juegos y comida

Una familia que planea visitar SívarLand en El Salvador debe considerar un presupuesto que puede superar los $70 para que tres niños disfruten de juegos mecánicos, comida y refrigerios, según los cálculos compartidos por visitantes.

Los precios de los juegos varían según la atracción: opciones infantiles desde $2, otros juegos a $3.50 y algunas atracciones llegan hasta los $5, por lo que los padres consultados aseguran haber destinado entre $10 y $20 por niño para esta actividad.

Vanessa López, por ejemplo, presupuestó $70 para sus 3 hijos, un promedio de más de $23 por niño, y calculó que si cada uno se sube a un helicóptero de $4, compra un elote o manzana de $2 y accede a tres juegos más de $3.50, el presupuesto se reduce a $20.50 para bebidas adicionales, sin incluir el gasto de adultos en comida o transporte.

Otro visitante, Juan Carlos, señaló que desde Antiguo Cuscatlán gasta en promedio $1.50 en transporte público para llegar al recinto.