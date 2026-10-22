¿Cuánta lluvia ha caído en zonas con temperatura récord?

En agosto, El Salvador enfrentó una ola de calor que dejó temperaturas récord de hasta 40.6 grados Celsius en San Francisco Gotera, Morazán. Dos meses después, las condiciones han cambiado. En las últimas horas, Nueva Concepción, Chalatenango, registró una máxima de 34.4 grados, mientras que, en Cerrón Grande, Cabañas, el termómetro marcó 32.5, frente a los 38.8 grados alcanzados en agosto.

Otras localidades también presentan temperaturas inferiores a los récords de agosto. Güija, en Santa Ana, pasó de 38.5 grados a 33.1 el 20 de octubre; San Francisco Gotera registró 30.7 grados, 9.9 menos que su máxima histórica, y candelaria de la frontera descendió de 36.2 a 31.2 grados Celsius.

Este cambio coincide con el regreso de las lluvias. En las últimas precipitaciones, Nueva Concepción acumuló 51.2 milímetros, mientras que Tamarindo, también en Chalatenango, alcanzó los 42 milímetros. En La Libertad, se registró 28 milímetros y El Boquerón, 26.8.

Los datos del Ministerio de Medio Ambiente reflejan que las máximas del 20 de octubre fueron inferiores a los récords de agosto en las localidades comparadas. Aunque las lluvias y la mayor nubosidad pueden contribuir a moderar el calor, podría ser temporalmente.