¿Cuáles son las nuevas facultades del Centa?

A más de 30 años de su creación, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, Centa, tendrá nuevas facultades. Ahora podrá producir y comercializar semillas e insumos agropecuarios, administrar reservas estratégicas, brindar servicios científicos y técnicos especializados y realizar certificaciones. Estos cambios fueron aprobados por la Asamblea Legislativa mediante una reforma a su ley de creación, vigente desde 1993.

La directora ejecutiva del Centa, Odette Varela, explicó que la reforma actualiza la institución frente a los cambios del sector en las últimas décadas.

Y busca fortalecer la investigación e innovación para incrementar la productividad agropecuaria y garantizar el abastecimiento alimentario.

Uno de los cambios más concretos está dirigido a la producción de cacao, la reforma establece la creación de un registro gratuito y voluntario para incorporar a productores, comercializadores y transformadores, entre otros actores de esta cadena productiva.

La reforma también reconfigura la junta directiva del Centa. Se incorporarán el Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además de ampliarse sus atribuciones en materia de planificación y aprobación presupuestaria.