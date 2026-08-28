Cruz Roja y ONU apoyan a más de 10 mil personas afectadas por sequía

Cruz Roja Salvadoreña, junto al Programa Mundial de Alimentos y la FAO de Naciones Unidas, brinda apoyo a más de 10 mil personas en zonas afectadas por la sequía, con distribución de filtros de agua, kits de limpieza y capacitaciones.
Las acciones incluyen capacitación sobre el uso adecuado del agua y almacenamiento, en comunidades como Cacaopera, Lolotiquillo y Chilanga, en Morazán.
La institución también capacita a personal especializado para responder ante la crisis.
Los proyectos buscan reducir los efectos de la sequía, enfermedades y el déficit de agua, ante pronósticos desfavorables hasta 2027.