Cruz Roja Salvadoreña activa plan ante posibles emergencias durante cierre de carretera Los Chorros

La Cruz Roja Salvadoreña activará un plan logístico para atender posibles emergencias durante el cierre de 48 horas de la carretera a Los Chorros, según informó Fausto Fuentes, vocero de la institución.

Cruz Roja coordinará con otras instituciones el acceso de ambulancias durante los trabajos y mantendrá personal en puntos estratégicos para brindar atención prehospitalaria de manera inmediata.

Ante el posible incremento del tránsito en las vías alternas, la institución pidió a los conductores manejar con precaución, evitar adelantamientos peligrosos y facilitar el paso de los vehículos de emergencia.