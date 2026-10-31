Cruz Roja extiende campaña de donación de sangre

La Cruz Roja desarrolló este viernes 30 de octubre la campaña de donación de sangre «Halloween por la Vida, Noche de Héroes», que arrancó a las 3:00 p.m.

La jornada se extiende hasta las 9:00 p.m. para que las personas que trabajan también puedan acercarse a donar.

La doctora explicó que la actividad busca alargar el horario habitual para facilitar la participación de quienes no pueden acudir durante el día.

Con esta extensión, los organizadores esperan que más personas acompañen la actividad.

El objetivo, indicó, es poder ayudar a salvar las vidas de las personas a través de la donación.