Cruz Roja desmiente cobros por sangre donada

Donar sangre es un acto altruista que puede salvar vidas, sin embargo, muchos tienen dudas sobre si pagar por recibir una bolsa como estas, Cruz Roja explica que lo que existe son los llamados “costos de procesamiento”, es decir, los gastos que la institución asume para analizar, procesar y conservar la sangre, garantizando que los componentes se encuentren en condiciones adecuadas para pacientes.

Por ejemplo, el costo de procesamiento de una unidad de glóbulos rojos empacados ronda los 82 dólares, mientras que, en el caso del plasma, las plaquetas y el componente sanguíneo congelado rico en factores de coagulación para sangrados. El costo es de 38 dólares por cada uno.

Esto no significa que la persona esté pagando por la sangre que alguien donó. Se trata de los costos que genera todo el proceso necesario para que se pueda usar de forma segura en un paciente.

Si usted quiere donar sangre, o si un familiar necesita una transfusión, el proceso puede solicitarse a través de un hospital, el despacho de sangre de Cruz Roja funciona las 24 horas y está ubicado sobre la 17 calle poniente, en San Salvador.