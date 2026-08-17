Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en su casa en Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al compartir las primeras imágenes de su boda, celebrada el pasado 11 de agosto en Cascais, Portugal. La pareja eligió el salón de su propia casa para una ceremonia íntima y familiar, alejada del despliegue que podría esperarse de dos de las figuras más conocidas del mundo.

Tras una década de relación, ambos revelaron detalles de la celebración a la revista Vogue, que publicó por primera vez los looks que lucieron y fotografías del enlace junto a sus hijos.

Georgina explicó que eligió este espacio porque quería que sus hijos pudieran volver algún día y recordar que allí sus padres intercambiaron votos. El lugar, además, forma parte de su rutina familiar, ya que allí desayunan, almuerzan y cenan a diario.

Hasta entonces, la única imagen pública de la boda mostraba las manos entrelazadas de la pareja con sus anillos de matrimonio.