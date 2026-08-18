Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en el salón de su casa en Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revelaron las primeras imágenes de su boda, celebrada el pasado 11 de agosto en Cascais, Portugal, en una ceremonia íntima en el salón de su propia casa, un escenario cotidiano que tiene un significado especial para la pareja.

Después de una década de relación, la pareja decidió no optar por una gran celebración en un espacio exclusivo, sino utilizar el lugar donde desayunan, almuerzan y cenan a diario, rodeados de sus hijos, para intercambiar sus votos matrimoniales.

Georgina explicó que quería que los niños pudieran regresar a ese espacio en el futuro y recordar que ahí sus padres se casaron, y que la ceremonia refleja la realidad de su vida familiar.

Las fotografías publicadas muestran a la pareja y a sus hijos en un momento lleno de ternura, y hasta ahora la única imagen pública relacionada con la boda había sido una fotografía de sus manos entrelazadas con los anillos.