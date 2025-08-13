El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo entregó a Georgina Rodríguez, valuado entre 5 y 13 millones de dólares, se ha convertido en una de las joyas más comentadas del mundo.

Según expertos como Ajay Anand (Rare Carat) e Iñaki Torres, el diamante central, de 30 a 45 quilates, corte ovalado y calidad D-Flawless (sin tono y pureza impecable) está acompañado por piedras laterales que elevan el total a 37 quilates 1515.

La modelo, de 31 años, confirmó el compromiso tras nueve años de relación con una foto en Instagram donde luce la deslumbrante pieza, posiblemente diseñada por Cartier 315.

Aunque la pareja no ha revelado detalles de la propuesta, la joya ya se compara con iconos históricos como el anillo de Elizabeth Taylor (33.19 quilates, 8.8 millones de dólares)