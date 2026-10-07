Cristiano Ronaldo acepta sanción y sigue disponible para la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo aceptó la sanción de la Federación de Fútbol de Portugal tras abandonar la concentración del equipo. El delantero aclaró que sigue disponible para la selección y descartó un retiro inmediato.

El conflicto se originó después de que el entrenador Jorge Jesús lo dejara en el banquillo ante Noruega.

Según Ronaldo, el técnico incumplió su palabra de darle minutos y lo mandó a calentar sin meterlo.

El delantero portugués, de 41 años, juega actualmente en el Al-Nassr y está cerca de alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera. Su próximo partido con el club será este viernes 9 de octubre contra el Al Diriyah.