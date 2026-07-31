Crisis eléctrica en Cuba golpea las comunicaciones y desconecta a la población

La crisis energética en Cuba ha golpeado duramente el sector de las telecomunicaciones, afectando la telefonía móvil, el internet fijo y los servicios digitales esenciales para la economía del país.

La empresa estatal ETECSA informó que el 47,5 % de las radiobases quedan fuera de servicio durante los apagones.

De acuerdo con información preliminar, las antenas que permanecen activas enfrentan saturación por la alta demanda, generando llamadas fallidas, mensajes retrasados y una navegación lenta o inexistente, dejando a miles de cubanos con dificultades para comunicarse e informarse.