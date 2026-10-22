Crisis de los misiles en Cuba marcó un momento decisivo para las relaciones internacionales en 1962

Un 22 de octubre, pero de 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció un bloqueo naval a Cuba tras descubrir la presencia de misiles soviéticos en la isla. La decisión provocó una de las crisis internacionales más peligrosas del siglo XX.

La crisis de los misiles en Cuba ocurrió durante la Guerra Fría y despertó el temor de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

El episodio se convirtió en un momento decisivo para las relaciones internacionales. Evidenció la importancia del diálogo para evitar conflictos de gran magnitud.

El anuncio del bloqueo naval se produjo luego de que se descubriera la presencia de los misiles soviéticos en territorio cubano.