Crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde de una guerra nuclear en 1962

El 14 de octubre de 1962 comenzó uno de los momentos más tensos del siglo XX: la crisis de los misiles en Cuba. Un avión espía estadounidense fotografió instalaciones donde la Unión Soviética construía bases para colocar misiles nucleares.

La noticia generó enorme preocupación en Estados Unidos, ya que los misiles podrían alcanzar su territorio en muy poco tiempo. El presidente John F. Kennedy decidió establecer un bloqueo naval alrededor de Cuba para impedir el arribo de armas soviéticas.

Durante varios días, el mundo permaneció atento mientras ambos países negociaban una salida al conflicto. La crisis terminó el 28 de octubre de 1962, evitando una confrontación nuclear.