Crecimiento del sector industrial

El sector industrial en El Salvador está creciendo de manera positiva, dijo el presidente de Asociación Salvadoreña de Industriales, Jorge Arriaza; pues en el primer trimestre del año las cifras del rubro fueron superiores al 4%.

La inversión en compra y adquisición de maquinaria para la producción nacional representó más del 25% del PID el año pasado, dijo el presidente de la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de El Salvador.

Según datos del Banco Central de Reserva, el sector manufacturero representó el 96% de las exportaciones de bienes en 2025 con un aporte de 6,169.9 millones de dólares. Las prendas básicas de uso cotidiano también tuvieron un repunte al cierre del año pasado para empresas como HanesBrands.

El vicepresidente de la República explicó que varias industrias están teniendo crecimientos sostenidos.

Estas declaraciones fueron brindadas durante la premiación del ranking de exportadores industriales 2026, donde se destacó el liderazgo de empresas como Diana en la categoría de alimentos; Vijosa en el sector farmacéutico y Galvanissa como referente en metalmecánica.