Crecimiento de la banca salvadoreña

Los créditos y el ahorro continúan creciendo en El Salvador. Los bancos miembros de Abansa manejaron activos por $27,203 millones, un incremento interanual de 10.2%. El saldo de créditos alcanzó más de us$18,953 millones, con un aumento de 11.4%, al menos hasta septiembre de 2026.

Los préstamos destinados a las familias sumaron $9,196 millones. De ese monto, $2,962.0 millones fueron para vivienda y $6,233.6 millones fueron solicitados por las personas para diferentes rubros.

Por su parte, el crédito a empresas creció hasta $9,761 millones. El mayor dinamismo se registró en el sector servicios, con $1,823.9 millones, seguido por comercio, con $401.8 millones, y construcción, con $226.5 millones. A la cartera Mipyme se le otorgaron más de 88,000 créditos, que sumaron $3,064 millones.

Los depósitos de los bancos privados ascendieron a $21,844 millones al cierre del tercer trimestre, con un crecimiento interanual de 12.1%. En ese mismo periodo, las transferencias interbancarias movilizaron más de 7.8 millones de transacciones por $5,973 millones, mientras que el crédito en tarjetas llegó a $1,414 millones.

La Asociación Bancaria Salvadoreña detalló que en el sistema financiero se usa cada vez menos el cheque. Durante septiembre se emitieron 159,585, una disminución de 15.5% interanual, y el monto promedio por cheque alcanzó los $7,823.