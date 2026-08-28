Crecimento empresarial incrementa la demanda de empaques para productos

La demanda de empaques en El Salvador ha crecido al menos un 5% durante este año, impulsada por el movimiento de las exportaciones en diferentes rubros, una tendencia que ha llevado a las empresas a buscar opciones más eficientes y sostenibles.

Y es que con las nuevas soluciones de empaquetado ahora las empresas podrían generar ahorros de al menos un 15%, a través de la optimización de materiales que no son sostenibles y procesos de producción.

Y es que, con el paso de los años, los empaques han ido evolucionando y ahora con las nuevas tecnologías pueden adaptarse a las necesidades de las empresas y los consumidores con tendencias innovadoras.

Las compras en línea elevan de forma directa la demanda de empaques, solo en 2026 ha alcanzado un valor de 1,22 billones de dólares a nivel global.