Crece Mujer 2026 reúne a más de 500 empresarias y líderes en El Salvador

El congreso Crece Mujer 2026 reunió a más de 500 empresarias, ejecutivas, emprendedoras y líderes en El Salvador. Durante el encuentro, las participantes accedieron a herramientas financieras, soluciones tecnológicas y mesas de trabajo para generar oportunidades de colaboración en sus actividades profesionales y comerciales.

Gabriela Quirós, vocera de Voces Vitales, explicó que este año el evento se enfocó en el bienestar financiero de las mujeres. Señaló que existe poca educación financiera y que hablar sobre el manejo del dinero sigue siendo poco frecuente entre ellas, por lo que buscan contribuir a cerrar esa brecha de conocimiento.

La representante destacó que el bienestar financiero es necesario para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres.