Los salvadoreños en Estados Unidos tienen cada vez más temor de seguir en ese país. Así lo revelo un estudio realizado por la Alianza nacional TPS y el Colegio de Ciencias Sociales. Donde se afirma que muchos que no pueden ni planificar sus vidas o su regreso al país ya que no tienen familia en El Salvador. Mientras que la organización hablo sobre las expectativas sobre el nuevo congreso estadounidense.

De las más de 500 personas encuestadas, 89% de las personas aseguraron que desde el 9 de septiembre la incertidumbre de no saber que pasara les ha afectado física y psicológicamente, 28% de ellos fueron despedidos en esas fechas y 56% piensan que tienen altas posibilidades de ser despedidas.

La Alianza Nacional asegura que se tomaran acciones legales en caso de que cualquier entidad trate de manera inadecuada a los compatriotas, afirmando que se realizan monitoreos de manera permanente a todas las personas amparadas por el TPS.