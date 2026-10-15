Costo de la vida continúa preocupando a los salvadoreños

El 92% de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele, según la más reciente encuesta publicada por CID Gallup, de acuerdo con el informe, ningún mandatario evaluado desde 1990 había alcanzado una cifra tan alta en un momento comparable de su gobierno.

La seguridad es el área mejor evaluada, con un 98% de opiniones favorables, siete de cada diez encuestados perciben que el crimen y la delincuencia disminuyeron en los cuatro meses previos al estudio, mientras que solo el 4% considera que aumentaron, además, solo 1 de cada 20 hogares reportó haber sido víctima de robo o asalto durante ese período, en este contexto, el 87% respalda la continuidad del régimen de excepción y dos de cada tres encuestados expresan un apoyo fuerte a la medida.

En el ámbito económico, el 62% considera que su hogar está mejor que hace un año, sin embargo, el 37% afirma que el costo de la vida aumentó mucho en los cuatro meses anteriores y casi la mitad identifica la cobertura de las necesidades básicas como su principal preocupación.

En otras áreas de la gestión, educación alcanza un 95% de valoración favorable, empleo un 83%; relaciones con Estados Unidos un 81%, y salud un 79%, en la valoración general del país, el 87% considera que El Salvador avanza por el camino correcto y el 91% cree que el presidente hace lo mejor para el pueblo.

Los datos corresponden a la encuesta de opinión pública número 129 de CID Gallup, realizada del 9 al 28 de septiembre de 2026 a 1,208 personas mayores de 18 años, mediante entrevistas presenciales.