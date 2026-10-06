Costa Rica inaugurará megacárcel para más de 5mil presos inspirada en modelo salvadoreño

Costa Rica inaugurará el próximo 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado.

La megacárcel tendrá capacidad para 5,100 presos y está inspirada en el modelo implementado en El Salvador.

El centro forma parte de las estrategias prometidas por la presidenta Fernández y el gobierno anterior de Rodrigo Cháves.

El objetivo es atacar con mano dura el crimen organizado y restringir privilegios a los presos.

A la medida se suman las críticas al trabajo judicial que se ha mantenido en el país centroamericano por muchos años.