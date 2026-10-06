Costa Rica inaugurará cárcel de alta seguridad inspirada en el modelo salvadoreño

El gobierno de Costa Rica anunció que el próximo 14 de octubre inaugurará el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, CACCO, un complejo penitenciario con capacidad para 5,100 privados de libertad cuyo diseño toma como referencia el modelo aplicado en El Salvador, según el reporte periodístico.

La presidenta Laura Fernández afirmó durante una inspección que el nuevo centro forma parte de la estrategia de su gobierno para enfrentar al crimen organizado.

La construcción, valorada en unos 35 millones de dólares, comenzó en enero y se ubica junto a la prisión de máxima seguridad La Reforma, en la provincia de Alajuela.