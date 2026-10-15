Costa Rica inaugura megacárcel inspirada en el modelo de El Salvador

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador.

El establecimiento, destinado a reclusos de alta peligrosidad, requirió una inversión de 35 millones de dólares y tiene capacidad para albergar a 5100 personas.

El nuevo centro penitenciario está ubicado junto a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, a unos 25 kilómetros de San José. Su construcción busca reforzar la respuesta del Gobierno costarricense frente al crimen organizado mediante un establecimiento de alta contención.