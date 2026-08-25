Corte Suprema permite a Trump aplicar partes de decreto que restringe voto por correo en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a comenzar a aplicar partes de un decreto que restringe el voto por correo, aunque impugnaciones legales adicionales podrían frenar su implementación antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El decreto de marzo otorgó al Servicio Postal y al Departamento de Seguridad Nacional funciones sin precedentes en la administración de elecciones.

El fallo mantiene viva la posibilidad de que Trump imponga las políticas descritas, pero la incertidumbre persiste sobre las normas de votación para los comicios de noviembre.