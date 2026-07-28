Corte de Cuentas desplegara 60 auditores para fiscalizar vehículos oficiales en vacaciones

La Corte de Cuentas de la República (CCR) desplegará 60 auditores para fiscalizar el uso de vehículos nacionales durante el período vacacional de agosto de 2026.

La medida se llevará a cabo del sábado 1 al jueves 6 de agosto en distintos puntos del territorio nacional, según anunció Walter Sosa, presidenta de la institución.

El objetivo del operativo es constatar que las unidades estatales no sean empleadas con fines personales y que su uso se ajuste a los propósitos para los cuales fueron destinadas.