Corredor interoceánico entre Guatemala y El Salvador presenta modelo de inversión con tokens

El corredor interoceánico entre Guatemala y El Salvador presentó un modelo de inversión mediante la emisión de 153,224 tokens, activo digital regulado bajo la legislación salvadoreña.

Su primer tramo contempla una captación de 38.52 millones de dólares, según se informó en la presentación realizada en San Salvador.

La iniciativa busca atraer a empresarios e inversionistas salvadoreños interesados en ampliar sus operaciones logísticas, industriales y comerciales en Guatemala.

El modelo de financiamiento fue dividido en dos tramos, según explicó un vocero de Coinjet. El primer tramo tiene un ticket de entrada de 1,000 dólares.

La presentación en San Salvador se orientó a captar el interés de empresarios e inversionistas salvadoreños.

El corredor busca convertirse en una nueva plataforma para el comercio internacional, conectando los océanos Atlántico y Pacífico a través de una franja logística de 372 kilómetros de extensión.