El corredor interoceánico de Guatemala y El Salvador busca convertirse en una nueva plataforma para el comercio internacional, conectando los océanos Atlántico y Pacífico a través de una franja logística de 372 kilómetros de extensión.

Sus promotores estiman que esta conexión podría reducir hasta un 30% los costos logísticos del comercio mundial y abrir nuevas oportunidades para las empresas salvadoreñas.

El proyecto contempla una inversión estimada de 15,000 millones de dólares e incluye dos puertos de aguas profundas, un ferrocarril de carga, una autopista e infraestructura energética. Uno de sus principales componentes será el Centro Logístico Internacional San Jorge, en Puerto Barrios, que proyecta terminales portuarias, un aeropuerto de carga, parques industriales, bodegas y zonas comerciales.

Como parte de su estrategia de financiamiento, fue presentado un modelo de inversión mediante la emisión de 153,224 tokens coingt un activo digital regulado bajo la legislación salvadoreña, su primer tramo contempla una captación de 38.52 millones de dólares.

La presentación en San Salvador busca atraer a empresarios e inversionistas salvadoreños interesados en ampliar sus operaciones logísticas, industriales y comerciales en Guatemala.