Corea del Sur prohibirá venta y consumo de sopa de carne de perro a partir de febrero de 2027

Corea del Sur prohibirá la venta y el consumo de sopa de carne de perro a partir de febrero de 2027, una medida que afecta a una tradición culinaria que data de la dinastía Joseon (1392) y que fue aprobada por el parlamento en febrero de 2024 con un periodo de transición de tres años.

A la fecha, de los 2,352 restaurantes que servían el plato, 1,902 decidieron cambiar de negocio o menú y 450 optaron por cerrar.

De las 1,337 granjas que criaban perros para consumo, solo quedan 272, un 82 % menos que hace dos años.

La ley contempla penas de hasta 3 años de cárcel o multas de hasta 30 millones de wones (unos $21,700).