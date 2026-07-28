Copia de seguridad: el hábito mensual que protege tus recuerdos y documentos

Las fotografías, documentos y contactos que forman parte de los recuerdos y el trabajo personal deben ser respaldados periódicamente, ya que muchas personas solo piensan en hacer una copia de seguridad cuando ya han perdido información por un daño en el dispositivo, un robo o un error inesperado.

Reservar unos minutos para realizar una copia de seguridad de los archivos más importantes, utilizando un disco duro externo, una memoria USB o un servicio de almacenamiento en la nube, puede prevenir pérdidas irreparables.

Lo ideal es mantener más de una copia y actualizarla periódicamente para que siempre incluya la información más reciente, y aprovechar para organizar carpetas y eliminar archivos duplicados.

Convertir este respaldo en una rutina mensual puede ahorrar tiempo, dinero y evitar dolores de cabeza, ya que la prevención siempre será más sencilla que intentar recuperar información perdida.