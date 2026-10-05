Controles y restricciones al transporte de carga pesada

Estos vehículos fueron detenidos en la carretera al Puerto de La Libertad por circular en horarios no autorizados, es uno de los puntos donde las autoridades mantienen controles para verificar el cumplimiento de las restricciones al transporte de carga.

La medida aplica a los vehículos desde las 15 toneladas, que no pueden circular de lunes a sábado entre 4:30 de la mañana y 9:00 de la mañana, ni entre 4:00 de la tarde y 8:30 de la noche.

Los controles también se mantienen en otras vías principales, como la carretera Panamericana, Troncal del Norte, bulevar Constitución, alameda Manuel Enrique Araujo, bulevar del Ejército y autopista a Comalapa.

A esto se suma otra medida, desde el lunes 5 de octubre, todos los vehículos de volteo deben someterse obligatoriamente a la revisión técnica vehicular, las unidades que no cumplan con las condiciones establecidas no podrán continuar circulando.

El Ministerio de Obras Públicas prevé extender gradualmente estas revisiones hasta cubrir las 158,402 unidades de transporte de carga registradas en el país, además, la inspección será requisito para refrendar la tarjeta de circulación, quien no cumpla podrá quedarse sin el permiso para circular y la unidad podrá ser decomisada.