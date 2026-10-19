Controles vehiculares se amplían a motociclistas en el Bulevar de los Próceres

Los controles vehiculares se ampliaron a los motociclistas en el Bulevar de los Próceres, donde los agentes verificaron la documentación, el uso del chaleco reflectivo y del casco de seguridad. Las inspecciones también revisaron el estado de las llantas y otros requisitos para circular.

Un motociclista entrevistado consideró positivo el operativo porque ayuda a andar los documentos en regla y a cuidarse con el chaleco y las normas de tránsito. Señaló que mantener todo en orden protege tanto a los motociclistas como al transporte pesado, los vehículos particulares y los peatones.

Otro conductor calificó el control como excelente y afirmó que todos deben andar correctamente con el equipo de seguridad. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el transporte de carga pesada por los riesgos de vehículos que no reúnen las condiciones adecuadas.