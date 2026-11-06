Controles del VMT para motociclistas y transporte de carga

Por no portar licencia puede recibir una multa de $150 dólares, ya que es una falta muy grave, elementos del Viceministerio de Transporte han identificado a varios motociclistas que no cuentan con este permiso, tras controles vehiculares instalados en el bulevar del ejército.

Actualmente cerca del 50% de quienes se trasladan en una motocicleta no tienen licencia, uno de ellos William, quien deberá pagar la esquela que recibió, además dice que agilizará el proceso para obtener el documento.

El transporte de carga pesada, también sigue bajo la lupa de las autoridades, durante las inspecciones se verifica que no circulen con llantas lisas, que tengan la de repuesto, los implementos de seguridad y que cuenten con todos los documentos en reglas, con esto buscan evitar tragedias viales en las carreteras, los conductores consideran que también deberían de incluirse las pruebas antidoping.

Durante este año, el transporte de carga ha estado involucrado en 1,238 accidentes de tránsito, mientras que los motociclistas en 4,687 siniestros viales y acumulan la cifra más alta de fallecido con 554 víctimas.