Controles al transporte de carga pesada

Los controles al transporte de carga continúan en distintos puntos del país. Esta vez, el dispositivo fue instalado en el bulevar Los Próceres, donde las autoridades verifican la documentación de los conductores, las condiciones de los neumáticos y el equipo de seguridad. Para el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Darga, estas inspecciones deberían mantenerse de forma permanente.

Sin embargo, señaló que la restricción vehicular por horarios, afecta a los transportistas, además mencionó que no está de acuerdo con el procedimiento que actualmente se está realizando para el decomiso de los vehículos pesados.

Mientras tanto, las autoridades aseguran que mantendrán las inspecciones a los vehículos de carga pesada en todos los accesos y salidas del área metropolitana de San Salvador y en el interior del país.