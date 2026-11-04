Controles al transporte de carga pesada

Los controles se desarrollaron sobre la carretera Troncal del Norte en Apopa, en el caso de los motociclistas, los gestores verificaron la documentación, el estado de las llantas, el uso de implementos de seguridad y las condiciones generales de las motocicletas.

Algunos motociclistas también agregan que los controles antidoping deben reforzarse para sacar se circulación a quienes conducen bajo efectos de bebidas alcohólicas.

Estos dispositivos se realizan semanalmente en diferentes puntos del país, la verificación al transporte de carga comprende el cumplimiento de requisitos mecánicos, de circulación y documentación vigente.

Transportistas señalan que algunas observaciones durante las inspecciones responden a características de fábrica de las unidades.

Los transportistas de carga también reconocen que la falta de experiencia de algunos conductores puede representar un peligro en las carreteras.

Los vehículos de carga pesada de 15 toneladas de peso bruto en adelante tienen prohibido circular de lunes a sábado en los principales accesos y salidas del área metropolitana de San Salvador, de 4:30 a 9:00 de la mañana y de 4:00 a 8:30 de la noche.