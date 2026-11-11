Continúan los controles al transporte de carga

Circular con llantas lisas o en mal estado, equivale a una infracción de $50 y esta ha sido una de las faltas más frecuentes por las que el transporte de carga ha sido multado en los controles instalados por el Viceministerio de Transporte, donde además revisan que cuenten con todos los implementos de seguridad, el funcionamiento correcto de las luces y que tengan todos los documentos en regla.

Este dispositivo se realizó en el bulevar del Ejército, y los conductores de transporte de carga consideran que deberían de implementarse en otras carreteras.

Otros pese a que están de acuerdo con estas medidas, consideran que deberían de incrementarse para todo el parque vehicular, no solo para el transporte de carga.

Desde este mes de noviembre, el VMT inició las revisiones técnicas vehiculares obligatorias para más de 33,000 cabezales y remolques.