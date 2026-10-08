Continúan inspecciones al transporte de carga

Continúan los controles por parte del VMT en las unidades del transporte de carga, para verificar que cuenten con la documentación requerida, como licencia de conducir y tarjeta de circulación, así como el cumplimiento de las condiciones mecánicas, el estado de las llantas y los implementos de seguridad.

Uno de estos operativos se desarrolló en las últimas horas en Soyapango, sobre el bulevar del Ejército. Un conductor reconoció la importancia de estas acciones para garantizar la seguridad vial; sin embargo, señaló que debe existir criterio al momento de aplicar las infracciones.

Este tipo de verificaciones se realiza desde hace varios años, pero cobra mayor relevancia tras accidentes de tránsito de graves consecuencias. Uno de ellos ocurrió en marzo de 2023, cuando una rastra provocó un siniestro vial en el bulevar de Los Próceres, que dejó entre 15 y 18 personas lesionadas, más recientemente, a finales de septiembre, una volqueta con desperfectos mecánicos impactó contra 15 vehículos en la zona del redondel Integración, sobre el bulevar Constitución, entre otros casos.