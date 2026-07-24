Continua sequía meteorológica 

A esta situación se suman condiciones asociadas al fenómeno de el niño en el pacífico central.

Actualmente, cinco estaciones de monitoreo ubicadas en el departamento de La Unión registran 11 días secos consecutivos, catalogado como sequía meteorológica moderada.

Otras 30 estaciones acumulan entre 6 y 10 días secos consecutivos por lo que se encuentran en sequía meteorológica débil. Estas estaciones se distribuyen en Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Usulután, La Libertad, Ahuachapán, Sonsonate, San Salvador, Morazán y San Miguel.